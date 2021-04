Garufo, fine dell’incubo Covid: “E’ bastato un attimo…”

L'esterno destro è ritornato in campo dopo aver sconfitto il virus.

La fine di un incubo. Desiderio Garufo è tornato in campo, dopo aver sconfitto il Covid. Una settimana da ricordare per l’esterno destro, grande protagonista nel ritorno in B della Reggina: giovedì le 34 candeline, domenica l’ingresso al 30′ della ripresa al posto di Porcino, nel successo delle aquile sul campo della Viterbese.

Il calciatore, ha voluto festeggiare attraverso la propria pagina facebook. “E’ bastato un attimo, per dimenticare tutto. Grazie Dio❤️ Grazie. Finalmente è passato”. Un pensiero che vale più di mille parole, accompagnato dalla foto che ritrae Garufo in ginocchio, mentre bacia l’erba del rettangolo da gioco.