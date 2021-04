Accadde oggi: gli amaranto fanno tremare la Juve, ma non basta…

26 aprile 2009, serie A, 33esima giornata. Tornata improvvisamente in corsa per la salvezza dopo il colpaccio di Bergamo con l’Atalanta, la Reggina si gioca il tutto per tutto con la Juventus. La “Vecchia Signora” vive un periodo complicato (testimoniato a distanza di qualche settimana dall’esonero di Claudio Ranieri, sostituito da Ferrara) e non può concedere sconti nella corsa alla Champion’s League.

In un Granillo tornato a riempirsi dopo lunghi periodi di vuoti (nella foto, la Sud quel giorno…), la compagine di Nevio Orlandi fa tremare il più quotato avversario. Amaranto avanti prima col “figliol prodigo” Barillà e poi con un eurogol di Halfredsson, ma i bianconeri riusciranno ad annullare lo svantaggio con Del Piero (su rigore) e Cristiano Zanetti. Finisce 2-2: un risultato lusinghiero, che però nel prosieguo si rivelerà inutile per la conquista del decimo campionato in massima serie…

Di seguito, il tabellino del match.

REGGINA – JUVENTUS 2 – 2

Reggina: Puggioni; Cirillo, Valdes; Adejo, Vigiani (72’ Cascione), Carmona, Barillà (83’ Corradi), Halffredsson; Brienza; Ceravolo (59’ Cozza). Allenatore: Orlandi .

Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Ariaudo, Molinaro; Camoranesi, Zanetti, Marchisio (37’ Poulsen), Nedved; Del Piero (76’ Amauri), Iaquinta. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Saccani.

Marcatori: 27’ Barillà (R); 48’ Del Piero rig. (J), 69’ Hallfredsson (R), 73’ Zanetti (J).

Note-Ammoniti: Mellberg (J), Marchisio (J), Puggioni (R).