Serie D, l’ FC Messina non sbaglia a Roccella e si riprende il secondo posto

L’Fc Messina sbanca in “ Ninetto Muscolo” di Roccella nel recupero della 16^ giornata di serie D girone I. I peloritani con il successo odierno salgono al secondo posto in classifica accorciando sulla capolista Acr Messina. Termina 0 a 3 in favore degli ospiti grazie ai gol di Lodi, Arena e Bevis. Vantaggio su rigore trasformato dall’esperto Ciccio Lodi, reazione dei padroni di casa che trovano anche il gol con Coluccio annullato per fallo sul portiere. Con il passare dei minuti l’FC Messina trova il raddoppio grazie al mancino chirurgico del giovane Arena e chiudono i conti al 70′ con Bevis autore di un’azione personale. Nel mezzo espulsione per De Carlo del Roccella che lascia gli amaranto in dieci. La classifica non sorride al Roccella, che resta all’ultimo posto in classifica.

Cel. Cas.