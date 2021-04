Serie B, la classifica marcatori dopo il recupero: Marconi vola in doppia cifra

Con le reti maturate nel recupero della 30^ giornata tra Pordenone e Pisa (giocata ieri), oltre alla classifica generale muta anche quella relativa ai marcatori del campionato cadetto, che vede al comando il solito Massimo Coda. Il 2-2 tra ramarri e pisani ha visto le reti di Ciurria e Zammarini per i padroni di casa e la doppietta di Marconi per gli ospiti, grazie alla quale l’attaccante nerazzurro vola in doppia cifra a quota 11 reti, staccando coloro i quali sono fermi a 9 e scavalcando Ciofani e Diaw, entrambi a quota 10. Chi prende il posto di Marconi è proprio Patrick Ciurria, la cui rete di ieri è la numero nove in campionato. Terzo centro, invece, per Zammarini, il quale ha regalato il goal del pari ai neroverdi. Di seguito, la classifica marcatori aggiornata:

SERIE B 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

21 reti: Coda (Lecce);

17 reti: Mancuso (Empoli);

12 reti: Forte (Venezia);

11 reti: Valoti (Spal), Meggiorini (Vicenza), Tutino (Salernitana), Aye (Brescia), Marconi (Pisa);

10 reti: Ciofani (Cremonese), Diaw (Monza);

9 reti: Bajic (Ascoli);Aramu (Venezia), Ciurria (Pordenone);

8 reti: Gargiulo (Cittadella), La Mantia (Empoli); Mancosu (Lecce);

7 reti: Sabiri (Ascoli), Mazzocchi (Reggiana), Paloschi (Spal), Novakovich (Frosinone), Stepinski (Lecce), Gliozzi (Cosenza), Strizzolo (Cremonese), Garritano (Chievo);

6 reti: Folorunsho (Reggina), Vido e Gucher (Pisa), Frattesi e Gytkjaer (Monza), Proia (Cittadella), Musiolik (Pordenone), Matos (Empoli).