Reggiomediterranea, Dalloro: “Contento per il gol e per aver dato una mano alla squadra”

Al termine del match contro il Locri terminato 1-1, il marcatore della Reggiomediterranea Emiliano Dalloro ha commentato così ai microfoni di RNP la sua prestazione e il gol: “Avevo avuto una buona occasione anche nel primo tempo, ma la palla è uscita di poco. Sono andato più convinto nella seconda frazione sul traversone di Puntoriere, riuscendo a trovare un goal importantissimo per la squadra. Felice per la rete del pareggio e per aver dato una mano alla squadra.”

Ambizioni – “Questo è il mio secondo anno qui e al momento penso solo a dare il massimo per la Reggiomediterranea. In futuro si vedrà, ma l’importante adesso è fare bene con questa maglia e cercare di dare il mio contributo alla squadra.

Crescita calcistica – “Devo fare ancora tanta esperienza – ha detto a Rnp il giovane Dalloro – , ma cerco di migliorarmi partita dopo partita. Sono ancora molto giovane e la strada da fare è ancora tanta. Adesso bisogna pensare solo a lavorare e con la testa sono già alla prossima partita”.

Santo Romeo