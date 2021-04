Montalto ‘bomber silenzioso’: con la Reggina meglio delle ultime due stagioni in B

Adriano Montalto è stato il centravanti scelto dalla Reggina a gennaio per rinforzare il proprio reparto offensivo, il cui afflusso di reti, in quel momento, si presentava scarso e con poche soluzioni concrete. Il centravanti di Erice, arrivato via Bari, ha avuto subito un impatto positivo con i colori amaranto, mancando di poco la rete all’esordio contro la Salernitana (per via di una trattenuta in area che gli ha impedito il tap-in da pochi passi), ma riscattandosi nelle successive due giornate, prima sigillando il successo sul Pescara (0-2) e poi siglando la rete da tre punti contro l’Entella (1-0) su calcio di rigore, mentre tre settimane più tardi punì anche la Spal all’interno del roboante successo per 4-1 in terra emiliana. Il 33enne siciliano come un ‘bomber silenzioso’, dal momento in cui calcia poco in porta (appena un tiro a partita) ma riesce spesso a sfruttare la situazione al primo tentativo, essendo più pragmatico e meno sprecone in fase di finalizzazione. A questo aspetto, si aggiunge quello della frequenza con cui l’attaccante amaranto va in goal. Il dato, infatti, è di uno ogni 177 minuti circa, per quello che ad oggi risulta essere la miglior frequenza del reparto offensivo della Reggina in rapporto tra minuti giocati e reti segnate (la media, invece, è di 0,30 goal a partita). Sabato scorso contro la Reggiana, invece, Montalto ha ritrovato la via della rete, ponendo fine al suo personale digiuno che durava da ben 450 minuti (sette gare) e siglando il suo quarto centro con i calabresi (ottavo in stagione considerando la parentesi barese). Il giallo incassato proprio nell’ultima uscita (al sapore di squalifica), però, gli farà saltare il prossimo impegno contro la Cremonese, squadra nella quale ha militato nella stagione 2018/19 in Serie B (2 reti in 11 presenze) e che lo ha ceduto al Bari soltanto lo scorso ottobre. Con la Reggina, tuttavia, il centravanti siciliano ha già abbattuto il numero di reti siglate nelle sue ultime due stagioni in cadetteria (3 con il Venezia lo scorso anno e, come detto in precedenza, 2 con i grigiorossi due anni addietro) e adesso punta a classificarsi tra le prime otto squadre del campionato con la maglia amaranto…