Locri, Caridi: “Gol del pareggio evitabile, non abbiamo espresso il nostro solito gioco”

Al termine del match odierno, Il tecnico del Locri Caridi ha commentato così ai microfoni di RNP il pareggio ottenuto contro la Reggiomediterranea: “Il pareggio oggi era il risultato più giusto per entrambe le squadre. Pur non avendo avuto grandi occasioni da rete la Reggiomediterranea ha tenuto il pallino del gioco con maggiore qualità, mentre la mia squadra ha amministrato in maniera errata il possesso, ricorrendo troppe volte ai lanci lunghi. L’intensità nel primo tempo è stata buona, ma nel complesso non sono soddisfatto della nostra prestazione, pur non avendo fatto malissimo e avendo giocato in inferiorità numerica nei minuti finali”.

Gol evitabile – “Nel secondo tempo con il vento a favore dovevamo sicuramente spingere di più, invece abbiamo lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa. Il goal del pareggio è arrivato da un calcio piazzato a mio avviso leggibile e evitabilissimo.