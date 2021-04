Due ex Reggina trascinano al successo il Catania di Baldini (altro ex amaranto). Gli etnei tornano alla vittoria dopo il ko di Catanzaro e piegano con un secco 3-0 la Casertana. Dopo il vantaggio di Calapai, sono Reginaldo e Giosa a chiudere i conti. Il brasiliano con un rasoterra micidiale sigla il raddoppio, mentre Giosa sugli sviluppi di un corner battuto da Dall’Oglio (altro ex Reggina), trova la deviazione di testa per il tris finale.