Eccellenza, termina 1 a 1 il derby tra Sambiase e Vigor Lamezia: il commento

Al “Gianni Renda” termina 1-1 il derby d’Eccellenza tra Sambiase e Vigor Lamezia. Primo tempo di grande equilibro con le due squadre che cercano di trovare le misure giuste e creare pericolosi attacchi alla porta avversaria. Nel miglior momento degli ospiti, il Sambiase trova il vantaggio con il gol del centrocampista Vitale che da posizione defilata lascia partire un gran sinistro, nulla può il portiere dei biancoverdi. Forte del gol i padroni di casa provano a trovare il raddoppio, al 36’ Fioretti con un ottima azione individuale mette in mezzo un gran palla ma Verso fallisce il tap-in mandando la palla sul palo. Durante la ripresa i biancoverdi cambiano marcia alla ricerca del pareggio, che arriva al 23’: l’esterno offensivo biancoverde Russo lascia partire un bel cross dalla sinistra e trova puntale Haberkon in area che con un preciso colpo di testa batte il portiere locale. Al 26’ la Vigor rimane in dieci uomini per l’espulsione dello stesso autore del gol per fallo su Bernardi. Si complica la gara per i ragazzi di mister Jorge Vargas complice l’inferiorità numerica. Al 40’ arriva la reazione dei giallorossi con il centrocampista Vitale che sfiora la doppietta, con una fortissima conclusione che si stampa sulla traversa. La più grande occasione della partita arriva però allo scadere con il rigore per il Sambiase: Umbaca non sfrutta la grande opportunità e sbaglia dagli undici metri colpendo il palo.

Celestino Casedonte