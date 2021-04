Eccellenza, Reggiomediterranea-Locri 1-1: il tabellino del match

Un gol per tempo nella sfida di Eccellenza

Finisce in pareggio il match tra Reggiomediterranea e Locri valido per la terza giornata del campionato d’Eccellenza. Il tabellino del match:

Reggiomediterranea-Locri 1-1

Marcatori: 15′ Martinez (L), 54′ Dalloro (R)

Reggiomediterranea: Marino; Gutierrez, Verduci, Cordova, Foti; Pitasi (45′ Lanza), Semezin (45′ Lancioni), Dalloro; Stefanazzi, Puntoriere, Maugeri (75′ Scilla). In panchina: Morabito, Zanello, Wojcik, Ramacciotti, Lopez, Scilla, Lanza, Padin, Lancioni. All: Misiti

Locri: Zampaglione D; Siracusa, Pagano, Aquino V, Aquino D; Zampagione D (84’ Taverniti), Lorecchio, Martinez (58′ Gueye), Lomartire, Catania, Sposato. In panchina: Loccisano, Manganaro, Gueye, Taverniti, Vita, Pipicella, Infusino, Coffa, Favasuli. All: Caridi (squalificato, Martelli in panchina)

Arbitro: Fede di Rossano

Note – Ammoniti: Gutierrez, Sposato, Siracusa, Foti, Lancioni. Espulsi: Davide Aquino