Eccellenza, finisce in parità tra Reggio Mediterranea e Locri: a Martinez risponde Dalloro

Locri in dieci nei minuti finali per l'espulsione di Aquino

Finisce 1-1 la gara tra ReggioMediterranea e Locri, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Al Longhi-Bovetto parte forte la ReggioMediterranea, provando ad aggredire a più riprese la retroguardia ospite, ma al 15’ è il Locri a passare in vantaggio con Martinez, autore di una magnifica punizione che si insacca all’angolino, riuscendo a beffare l’incolpevole Marino. Gli ospiti alzano i ritmi con Catania che al 23′ prova a sorprendere il portiere avversario con un potente sinistro dalla distanza, palla che sfiora l’incrocio dei pali. La Reggiomediterranea non ci sta e prova a reagire sfruttando una delle tante palle inattive conquistate nel corso del match: ottimo cross da corner da parte di Verduci al 28′ con Stefanazzi che riesce a impattare bene il pallone di testa, ma il difensore Aquino è attento e respinge sulla linea. L’ultimo acuto del primo tempo è ancora di marca Reggiomediterranea con l’ottimo tiro al volo di Dalloro, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Misiti cambia l’impostazione tattica della ReggioMediterranea nella seconda frazione, mandando subito in campo Lancioni e Lanza al posto di Semezin e Pitasi. Al netto dello svantaggio, nella seconda frazione i padroni di casa cominciano a macinare gioco e alzano i ritmi, costringendo il Locri ad arretrare il proprio baricentro. La Reggiomediterranea a prova rendersi pericolosa prima al minuto 49’ con la girata dal limite dell’area da parte di Maugeri e successivamente al 51’ con la verticalizzazione di Puntoriere che premia l’inserimento di Lancioni, ma Siracusa è attento e disinnesca la potenziale occasione da goal. Padroni di casa che spingono sull’acceleratore e trovano al minuto 53’ il goal che vale il pareggio: traversone di Puntoriere da calcio piazzato con Dalloro che svetta più in alto di tutti e trova la rete dell’1-1. Martelli (in panchina al posto dello squalificato Caridi) prova a riorganizzare la squadra inserendo Gueye al posto dell’autore del goal Martinez, ma la gara per il Locri si fa ancora più in salita al minuto 80’ a causa dell’espulsione del centrale di difesa Davide Aquino, per una presunta gomitata ai danni del neoentrato Lancioni. Da qui in avanti è la Reggiomediterranea a tenere il pallino del gioco e fare la partita, ma il Locri tiene botta e riesce a portare a casa un punto prezioso considerando anche l’inferiorità numerica nei minuti finali.

Pareggio che giunge al termine di una partita ricca di emozioni, con le due squadre che ottengono il terzo risultato utile consecutivo in campionato. I padroni di casa mantengono la vetta della classifica a quota 7 punti, quarto posto invece per il Locri a quota 5.

Santo Romeo