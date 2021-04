Serie B, speciale Gazzetta dello Sport: “Che volata per i play-off. Attenzione alla Reggina”

Nella pagina integrale dedicata dalla Gazzetta dello Sport alla serie B, largo spazio alla lotta per i play-off. “Che Volata” è il titolo della rosea alla pagina in cui l’esperto Nicola Binda tratta la corsa verso un posto negli spareggi promozione. Sette squadre per 3 posti: Cittadella (50), Spal (50) e Chievo Verona (48 con una partita in meno) vogliono difendere la propria posizione che li porterebbe agli spareggi. Ma dietro ci sono quattro inseguitrici: Reggina (47), Brescia (44), Pisa (43 con una partita in meno) e Cremonese (43). Proprio Cremonese e Reggina si sfideranno al ritorno in campo della serie B sabato 1 maggio, mentre il Chievo recupererà martedì 27 aprile la sfida contro l’Empoli. Ultimi quattro turni decisivi e pieni di scontri diretti che determineranno la griglia finale dei play-off. La Gazzetta dello Sport, specifica: “attenzione alla Reggina, prima dello stop era in grande forma (3 vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro gare), se la scampa a Cremona può far tremare il Chievo e le altre”