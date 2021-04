Serie B: la classifica aggiornata dopo il pareggio tra Pordenone e Pisa

Finisce in pareggio il recupero tra Pordenone e Pisa (2 a 2) reti di Marconi (doppietta) per i toscani, Ciurria e Zammarini per i friulani. Martedì 27 aprile in campo Empoli e Chievo per l’altro recupero. Con questo punto il Pisa aggancia il Brescia a quota 44, il Pordenone sale a 41, questa la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

Empoli 66*

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Cittadella 50

Spal 50

Chievo 48 *

Reggina 47

Brescia 44

Pisa 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pordenone 41

Frosinone 40

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28 *

Virtus Entella 22 *

*una partita da recuperare