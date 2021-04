ReggioMediterranea, i convocati per la partitissima con il Locri

Ultime News

Sono ventuno i convocati di mister Misiti, per la partitissima di domani pomeriggio tra ReggioMediterranea e Locri, valevole per il terzo turno del campionato di Eccellenza Calabria. Calcio d’inizio alle ore 15:30 al...

Reggina

Finisce in pareggio il recupero tra Pordenone e Pisa (2 a 2) reti di Marconi (doppietta) per i toscani, Ciurria e Zammarini per i friulani. Martedì 27 aprile in campo Empoli e Chievo per l’altro recupero. Con questo punto...