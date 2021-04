Reggina, Folorunsho tra i migliori della B: pronto per il rush finale

In casa Reggina non servono particolari elogi o presentazioni per descrivere la qualità e il talento di Michael Folorunsho. Grinta, forza fisica ed esplosività per “The Mask” , che dopo aver superato le difficoltà iniziali è riuscito a conquistare la fiducia del mister, diventando in poco tempo uno dei giocatori cardine della Reggina targata Baroni grazie soprattutto alla sua duttilità e al suo spirito di sacrificio. Capocannoniere amaranto con 6 reti e autore di un assist in questa stagione, Folorunsho sembra aver trovato la sua strada e la giusta continuità per sognare in grande, dimostrando di essere uno dei giocatori più decisivi e di prospettiva del campionato di B. Nonostante il recente infortunio, la crescita sorprendente del calciatore di proprietà del Napoli non è passata inosservata, rendendo di fatto Michael un possibile uomo mercato già dalla prossima estate.

Santo Romeo