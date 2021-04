Reggina: costanza e assist, Crisetig bilancia del centrocampo amaranto

Per analizzare l’importanza e la centralità di Lorenzo Crisetig per lo sviluppo del gioco amaranto basta dare un’occhiata ai numeri del regista friulano in questa stagione: 2 reti, secondo giocatore per numero di presenze (31), primo per minuti giocati (2.543′) e in vetta alla classifica degli assist-man a pari merito con Bellomo (4 assist). A queste statistiche si vanno ad aggiungere una media di 3.4 passaggi lunghi completati e di 1.1 passaggi chiave per partita: numeri importanti per Crisetig, ex giocatore di Mirandes e Benevento, vero e proprio metronomo del centrocampo reggino, capace di abbinare geometria, intelligenza tattica e tanta esperienza, l’uomo che accende la luce nel gioco amaranto.

Santo Romeo