Reggina, Amoruso a SuperNews: “Grandi meriti a Baroni, ha fatto molto bene”

Intervista di SuperNews a Nicola Amoruso, ex attaccante della Reggina, che nella sua carriera ha militato in ben tredici squadre di Serie A, andando in gol con dodici maglie diverse: un record per il calcio italiano. Nella lunga intervista l’ex amaranto commenta anche la situazione attuale di classifica della Reggina, partendo dalla sua esperienza a Reggio Calabria.

“Sono stati tre anni meravigliosi – ha dichiarato Nicola Amoruso a SuperNews– . C’è un bellissimo rapporto con la città e con i tifosi. Con la maglia della Reggina ho realizzato quaranta gol in Serie A e ricordo in particolare quell’annata in cui riuscimmo a salvarci nonostante i quindici punti di penalizzazione in classifica. É stato qualcosa di straordinario. Un’esperienza unica e indimenticabile. Reggina attualmente vicina alla zona playoff? Non mi aspettavo una partenza così a rilento da parte degli amaranto e non mi aspettavo di vederla ora lottare addirittura per un posto nei playoff. Si tratta sicuramente di un segnale importante da parte della società e della squadra. Grandi meriti vanno all’allenatore Baroni che è subentrato ed ha fatto molto bene”.

