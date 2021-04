Serie B: domani si recupera Pordenone-Pisa, arbitra Di Martino

Serie Bkt in pausa fino al prossimo 1 maggio quando l’intero campionato tornerà in campo. In questi giorni però, si recupereranno alcune gare non disputate. Domani tocca a Pordenone-Pisa giocare il match valido per il recupero della 30a giornata della Serie BKT, in programma alle 14. L’arbitro dell’incontro sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo, con i guardalinee Villa e Ruggieri e il quarto ufficiale di gara Amabile.

Martedì 27 aprile, invece, toccherà ad Empoli e Chievo scendere in campo: gara fondamentale in chiave promozione e play-off e che riguarda molto da vicino anche la Reggina, attualmente distante dai veronesi di un solo punto in classifica.