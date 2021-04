Reggiomediterranea, Pitasi: “Daremo il massimo per rimanere in vetta fino alla fine”

La Reggiomediterranea si prepara da prima della classe al big-match di domenica al “Longhi-Bovetto” contro il Locri, un derby reggino che rappresenterà un banco di prova consistente per la formazione di mister Misiti.

A pochi giorni dall’attesissimo incontro, il giovane Demetrio Pitasi, talento classe 2002 e tra i migliori in campo contro la Palmese, ha espresso il proprio pensiero attraverso i canali social del club amaranto: “Attendevamo con ansia di tornare a giocare, ci siamo preparati iniziando ad allenarci un mese e mezzo fa, tanta era la voglia di rimetterci in gioco per provare a raggiungere quel risultato inseguito anche dalle altre squadre. Dopo due giornate siamo in testa ma non dobbiamo montarci la testa, continuiamo a lavorare sodo e tenere bene in mente il nostro obiettivo finale. Dobbiamo continuare a vincere, vogliamo rimanere primi fino alla fine; dato il format del campionato, dobbiamo arrivare più in alto possibile in vista dei playoff.”

Nonostante la giovane età, Pitasi gioca con personalità e coraggio, forte di un legame con questa maglia che lo vede protagonista già da qualche stagione: “Sono al terzo anno qui, mi sono sempre trovato bene con compagni e società. Spero di poter crescere ancora tanto, sia in campo che fuori, sempre con indosso questa maglia.”