Reggina, oggi seduta al Granillo. Weekend di pausa, si riprende lunedì

Terzo allenamento settimanale per la Cremonese di Fabio Pecchia, al lavoro per preparare la sfida di sabato prossimo con la Reggina (1 maggio, ore 14). Reduce dalla sconfitta esterna in quel di Monza, i grigiorossi riceveranno...

Reattività e personalità. Sono solamente alcune delle caratteristiche del numero uno amaranto Nicolas Andrade, da gennaio in maglia amaranto. Il brasiliano è arrivato in riva allo Stretto nell’ultima sessione di mercato con...

Serie Bkt in pausa fino al prossimo 1 maggio quando l’intero campionato tornerà in campo. In questi giorni però, si recupereranno alcune gare non disputate. Domani tocca a Pordenone-Pisa giocare il match valido per il...