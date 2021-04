Reggina, per Nicolas numeri da assoluto protagonista

Reattività e personalità. Sono solamente alcune delle caratteristiche del numero uno amaranto Nicolas Andrade, da gennaio in maglia amaranto. Il brasiliano è arrivato in riva allo Stretto nell’ultima sessione di mercato con l’obiettivo di dare maggiore sicurezza e garanzie in ruolo particolarmente delicato come quello del portiere, in virtù delle prestazioni spesso altalenanti dei suoi compagni di reparto Plizzari e Guarna nel girone d’andata. I numeri sono di grande livello per il portiere della Reggina: 17 presenze (tutte partendo da titolare), una media di 0.6 goal concessi per partita e ben 8 clean sheet. A queste statistiche si va ad aggiungere anche il dato sui penalty neutralizzati (2 parati su 3 tentativi), a conferma dell’ottima stagione giocata fin qui dal numero uno brasiliano.

Santo Romeo