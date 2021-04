Quando un goal vale tre punti: i 10 giocatori più decisivi della Serie B

Storicamente la Serie B è vista come un campionato roccioso, con difese importanti, che rendono dura la vita degli avversari. Capita che spesso sia la giocata del singolo a sbloccare una partita particolarmente difficile, solitamente è la prima punta a caricarsi la squadra sulle spalle e portarla alla vittoria. Andiamo insieme alla scoperta dei giocatori che più volte hanno siglato il gol del vantaggio che ha decretato la vittoria della propria squadra.

Un solo giocatore al comando, a quota 7 reti…

Massimo Coda (Lecce)

Non poteva mancare il capocannoniere della Serie B in questa classifica. Il bomber giallorosso ha timbrato ben 21 volte il cartellino in questa stagione, siglando ben 5 doppiette ed una tripletta. In ben 7 occasioni è stato proprio il numero 9 salentino a siglare il gol-vittoria, parliamo delle partite contro Pescara, Venezia, Pisa, Frosinone, Chievo Verone e in entrambi i confronti contro la Reggiana.

Quattro giocatori a quattro reti sul secondo gradino del podio…

Daniel Ciofani (Cremonese)

Dei 10 gol complessivi che ha siglato l’ex Frosinone ben 4 sono stati gol vittoria. La prima punta della Cremonese, approdato la scorsa stagione in Lombardi, si è rivelato cruciale nelle partite contro Pordenone, Pisa, Brescia e Pescara.

Leonardo Mancuso (Empoli)

Oltre ad essere il secondo giocatore con più reti siglate all’interno del campionato, è anche il secondo giocatore ad aver siglato più gol vittoria. L’attaccante originario di Milano è stato decisivo nelle partite contro Reggina, Virtus Entella, SPAL e Vicenza.

Luca Strizzolo (Cremonese)

È stato decisivo 4 volte anche l’altra prima punta della Cremonese, Luca Strizzolo. L’ex prima punta del Pordenone, è stato utilizzato inizialmente come comprimario di Ciofani, con risultati non all’altezza, che hanno portato ad un cambio di modulo e hanno dato vita a una staffetta tra le due prime punte. Strizzolo ha siglato il gol che ha decretato la vittoria contro Pordenone, Cosenza, Virtus Entella e Reggiana.

Mattia Aramu (Venezia)

È il giocatore più decisivo che non gioca come prima punta del campionato. Il fantasista ex Torino è un punto fermo della squadra di mister Zanetti – che lo ha schierato come trequartista e come ala destra – e nel corso dell’attuale stagione ha siglato ad oggi 9 reti. Le quattro reti che hanno permesso alla formazione veneta di portare la vittoria a casa sono state siglate contro Vicenza, Pescara, Monza e Reggiana.

Ben 10 giocatori (risultati decisivi in 3 circostanze) sul terzo ed ultimo gradino del podio.

Patrick Ciurria (prima punta del Pordenone), Riad Bajić (prima punta dell’Ascoli), Davide Diaw (ex Pordenone ora in forza al Monza, le reti decisive sono state siglate tutte con la maglia dei ramarri), Mattia Valoti (centrocampista della SPAL, è il centrocampista con più reti del campionato), Roberto Ogunseye (prima punta del Cittadella), Luca Garritano (jolly del Chievo Verona, nel corso della stagione è stato utilizzato prevalentemente come centrocampista di destra), Francesco Proia (centrocampista del Cittadella), Francesco Forte (prima punta del Venezia), Milan Djuric (prima punta della Salernitana) e Carlos Augusto (terzino sinistro del Monza e unico giocatore difensivo presente nella lista, in stagione ha siglato 3 reti, tutte decisive).

Santo Nicolò