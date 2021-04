Cremonese, si lavora in vista della Reggina: Pecchia spera in tre recuperi

Terzo allenamento settimanale per la Cremonese di Fabio Pecchia, al lavoro per preparare la sfida di sabato prossimo con la Reggina (1 maggio, ore 14). Reduce dalla sconfitta esterna in quel di Monza, i grigiorossi riceveranno gli amaranto al ”Giovanni Zini” nel tentativo di blindare una salvezza molto vicina visti i sei punti di vantaggio sull’Ascoli 16°.

Nella giornata odierna, ‘la Cremo’ ha svolto una sessione di allenamento mattutina sui campi del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Al termine del riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto alcune esercitazioni sul possesso palla. A seguire: partita, corse ad alta velocità e partitina finale su campo ridotto. Prosegue l’attività personalizzata per Celar, Ravanelli e Strizzolo (tutti subentrati dalla panchina nella gara d’andata), con Pecchia che spera nel loro recupero per la sfida contro i calabresi. Out da tre gare l’attaccante Celar, da due il difensore Ravanelli (figlio d’arte di papà Fabrizio, ex attaccante della Juventus). Per Strizzolo (secondo giocatore più incisivo della squadra con 7 reti e un assist), invece, il percorso di lavoro individuale è iniziato soltanto da qualche giorno.