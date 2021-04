Cittanova, col Troina gara da sei punti

Sfida importantissima per i giallorossi di Infantino, chiamati al successo per raggiungere una certa tranquillità in classifica.

Parole d’ordine, riscatto immediato. Dopo la sconfitta contro la Gelbison, il Cittanova domenica affronterà al “Morreale Proto” il Troina, per il recupero della 16^ giornata. Una gara di importanza fondamentale per i giallorossi, i quali per uscire dalla zona playout hanno poche alternative ai tre punti. Gli ospiti, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta esterna di San Luca, a causa della quale hanno interrotto la striscia di 5 risultati utili consecutivi. Un avversario ostico e collaudato, soprattutto in trasferta.

“Il nostro campionato inizia adesso”, ha dichiarato Infantino presentando il match con i siciliani. Parole che la dicono lunga, sull’importanza della posta in palio. D’altronde, basta guardare la classifica, che vede le squadre divise da un solo punto, per capire che si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Per rimettersi in marcia, Viola e compagni devono comunque migliorare un trend, quello casalingo, che dall’inizio del campionato li ha visti uscire vincitori solo in tre occasioni.

Celestino Casedonte