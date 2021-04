Reggina, Baroni non si nasconde più: “Per i play-off ci proviamo”

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Reggina, Marco Baroni, ha affrontato varie tematiche, dalla stagione degli amaranto allo stop del campionato di serie B, parlando anche per la prima volta dei play-off.

“Da quando siamo arrivati la media è da play-off, con questo passo saremo stati a 57 punti, quindi dentro. Ci proviamo, non abbiamo margini di errore e non è impossibile. Siamo convinti di potercela fare, perché finora ce la siamo giocata ala pari con tutti”. Ha detto Marco Baroni rispondendo alla domande della Gazzetta dello Sport.

“Siamo diventati squadra, trovato equilibrio e compattezza. Non abbiamo un goleador ma tutti sono coinvolti per segnare, questa è stata la vittoria” ha aggiunto Baroni – Ho trovato un gruppo che aveva tanta voglia di tirarsi fuori da una situazione difficile e in poco tempo abbiamo sistemato le cose.”

Adesso lo stop, si torna i campo giorno 1 maggio a Cremona.” Non è facile gestire la situazione. Abbiamo scelto di lavorare sodo la prima settimana, dividendo la squadra in gruppi, perché ci sono due positivi nel gruppo squadra (non giocatori). Poi non ci saranno tempi di recupero, quindi riempiamo il serbatoio adesso” ha concluso Baroni.