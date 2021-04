Serie B: Pescara, riscontrato un altro caso di positività al Covid

Aumenta ancora il numero di calciatori risultati positivi al Covid-19 in casa Pescara. La formazione abruzzese, già costretta a saltare l’ultimo impegno con l’Entella, ha reso noto che un altro atleta è risultato positivo, portando così a 8 il numero di elementi del gruppo squadra contagiati.

Oltre a questi 8, è stata finora riscontrata la positività anche di un componente dello staff; la squadra biancoazzurra prosegue gli allenamenti in forma individuale come da disposizioni sanitarie, mentre i contagiati sono stati posti in isolamento.