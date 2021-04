Salernitana, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Ha avuto esito totalmente negativo l’intero ciclo di tamponi effettuati ieri in casa Salernitana, necessari ed obbligatori in seguito alla positività riscontrata nello stesso giorno all’interno del gruppo squadra granata. A darne comunicazione è stato lo stesso club campano, che dunque può tirare un sospiro di sollievo vista l’assenza di ulteriori casi covid.

Ultime News

Reggina Reggina, lavoro atletico per gli amaranto: il report 22/04/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Amaranto al lavoro, in vista della ripresa del campionato fissata per l’1 maggio. Loiacono e compagni sono scesi in campo questo pomeriggio, di seguito il report diffuso dal club. Prosegue il percorso di allenamenti...