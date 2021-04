Reggina, lavoro atletico per gli amaranto: il report

Prosegue il percorso di allenamenti definito da mister Baroni e il suo staff tecnico per questa settimana di pausa dal campionato. Questo pomeriggio, dopo l’iniziale fase di riscaldamento sul campo numero 1, i calciatori, divisi in due gruppi, hanno svolto lavoro di forza e aerobico.

Amaranto al lavoro, in vista della ripresa del campionato fissata per l’1 maggio. Loiacono e compagni sono scesi in campo questo pomeriggio, di seguito il report diffuso dal club.

