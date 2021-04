Memorial Carmelo Aloi, l’emergenza Covid porta al rinvio dell’11esima edizione

REGGIO CALABRIA – Per il secondo anno consecutivo, causa emergenza sanitaria in corso, il tanto atteso memorial “Carmelo Aloi” non verrà disputato. L’undicesima edizione del torneo di calcio, organizzato in memoria del giovane poliziotto reggino tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale, prevista per il prossimo 26 Aprile slitta ancora di trecentosessantacinque giorni. Salta, quindi, anche per questa stagione la disputa del memorial riservato alla categoria “Esordienti”, un torneo di gran rilevanza tecnica che nelle prime dieci edizioni ha visto la partecipazione di tantissimi personaggi del mondo sportivo e politico.

Gli ex giocatori professionisti Sergio Campolo, Nino Barillà, Tonino Martino ed il grande capitano amaranto Ciccio Cozza sono solamente alcuni nomi illustri che hanno presenziato nelle precedenti edizioni del torneo allestito in memoria del compianto Carmelo Aloi, giovane poliziotto e padre di famiglia scomparso prematuramente che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle persone a lui care ed ai tanti amici e colleghi di lavoro.

“Purtroppo –afferma Peppe Aquilino, attuale allenatore della Ludos Ravagnese nel campionato di Promozione calabrese, cognato del compianto Carmelo Aloi- l’attuale situazione sanitaria non ci permette, purtroppo come già avvenuto lo scorso anno, di poter mettere in atto l’undicesima edizione del torneo. Speriamo che questa situazione passi in fretta e di poter riprendere il memorial ormai fermo da due stagioni per questo Coronavirus che sta stravolgendo la vita quotidiana di tutti noi”.

Il memorial “Carmelo Aloi” ritornerà il prossimo anno con l’undicesima edizione ma il ricordo del poliziotto dal cuore d’oro rimane sempre intatto nel cuore e nell’anima di chi gli ha voluto bene.