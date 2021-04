Seconda seduta di allenamento per la Cremonese di Fabio Pecchia, la quale ha ripreso le fatiche in vista della sfida di sabato prossimo con la Reggina. Sia ieri che oggi, i grigiorossi sono scesi in campo di mattina presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, dove hanno svolto sessioni singole.

Le ultime da Cremona: Bartolomei torna in gruppo, differenziato per tre giocatori

