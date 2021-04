Iacopino lancia la Reggina: “Deve credere nei playoff”

Una vita in amaranto. Franco Iacopino, per storia ed attaccamento, rientra a pieno titolo nella ristretta cerchia dei miti amaranto. L’ex dirigente, ha detto la sua sulla Reggina ai microfoni di Gazzetta del Sud.

“Il gruppo è in forma e può centrare in extremis i playoff. Sono convinto che ci riuscirà-si legge- perché in giro non vedo fenomeni. Il campionato di B è lungo e ancora può succedere di tutto. Una volta dentro, non ci sarà differenza tra terzo e ottavo posto. Nel torneo passato il Frosinone sfiorò la serie A pur essendosi qualificato per il rotto della cuffia. Perse la finale facendo soffrire lo Spezia. Bisogna crederci, l’impresa è fattibile”.

Innegabili i meriti del tecnico. “Baroni-ha proseguito Iacopino- ha saputo mettere ordine all’interno della squadra, ha giovato anche il cambio di modulo. E’ un tecnico che conosce la B come le sue tasche per averla vinta a Benevento. Sabato scorso, seguendo la gara in Tv, mi sono reso conto che sono state determinanti le sostituzioni, Liotti e Rivas, appena entrati, hanno confezionato il 2-1. La qualità della panchina può fare la differenza. La svolta c’è stata all’inizio del girone di ritorno, basta guardare i numeri che premiano il lavoro dei dirigenti”.