Ex amaranto: Lafferty trascina il Kilmarnock con 3 gol in 10′

Serata di gloria per l’ex attaccante della Reggina Kyle Lafferty, che impegnato nella Scottish Premier League, si è preso la scena trascinando alla vittoria la sua squadra, il Kilmarnock, realizzando una tripletta condensata nel quarto d’ora finale del primo tempo.

A soccombere sotto i colpi del gigante nordirlandese è stato il Dundee United, colpito per la prima volta al 32′ quando Lafferty raccoglie di testa sul secondo palo il lungo traversone di Millen, complice anche l’uscita non perfetta del portiere avversario. Tre minuti più tardi è ancora Millen a portare il pallone sulla destra e a servire il centravanti, stavolta con un assist rasoterra nel cuore dell’area, per la girata vincente. Al 43′ la terza rete arriva su calcio di rigore, con il portiere avversario spiazzato e la partita messa in ghiaccio prima del riposo.

Il risultato non è più cambiato nella ripresa e per il Kilmarnock sono arrivati tre punti preziosi in chiave salvezza, nel rush finale della stagione. Per Lafferty, già autore di altre 3 reti nelle 5 precedenti presenze (due al Ross County, una al Motherwell), si tratta della seconda tripletta in meno di un mese: ad inizio aprile aveva messo a segno un altro hat trick in Scottish FA Cup, contro lo Stenhousemuir.