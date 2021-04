Eccellenza, Giudice Sportivo: un turno di stop per due calciatori

Il Giudice Sportivo si è espresso riguardo il secondo turno del mini-campionato di Eccellenza. Sono due i calciatori fermati in vista della terza giornata: Riccardi dello Scalea e Dodaro del Locri, il quale salterà il derby reggino in casa della Reggiomediterranea, al pari di mister Caridi, fermato a sua volta per un turno.

Allenatori

1 giornata: Alessandro Caridi (Locri).

Calciatori

1 giornata: Dodaro (Locri), Riccardi (Scalea).