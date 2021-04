Serie D: Leveque all’ultimo secondo, colpo playoff del San Luca

Tre punti di platino per il San Luca, che ha espugnato il campo del Rotonda nell’ultimo minuto di recupero. Decisivo il colpo di testa di Leveque, su uno spiovente proveniente da calcio piazzato. I giallorossi di Ciccio Cozza (espulso subito dopo la rete dei giallorossi), si portano da soli al quinto posto, staccando sia il Biancavilla che lo stesso Rotonda.

In quinta posizione, adesso c’è il Dattilo, che nell’altro recupero in programma questo pomeriggio, ha superato il Licata: un gol per tempo per i locali, impostisi con le reti di Calafiore e Terranova.