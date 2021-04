Serie D, Giudice Sportivo: squalifica di un turno al campo del Rende

Il Giudice Sportivo di Serie D si è espresso in merito agli incontri dello scorso weekend. Nel Girone I spicca il turno di squalifica del campo rimediato dal Rende “per indebita presenza al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, la quale si avvicinava al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso rivolgendogli reiterate espressioni offensive lanciando uno sputo che attingeva l’Ufficiale di gara sulla schiena. Sanzione così determinata in ragione della manifesta offensività della condotta in violazione delle misure di contenimento per la pandemia da Covid-19.” La compagine cosentina dovrà dunque giocare in campo neutro il prossimo 2 maggio lo scontro diretto con il Troina.

Società

Ammenda € 2.500 + un turno di squalifica del campo: Rende.

Allenatori

2 giornate: Tommaso Napoli (Rende).

1 giornata: Francesco Galati (Roccella).

Calciatori

1 giornata: Maimone (Biancavilla), Galfano (Dattilo), Lomasto (ACR Messina), Guarnera e Mazzotti (Paternò), Suraci (Roccella)