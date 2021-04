Serie D girone I, la nuova classifica dopo i recuperi

San Luca e Dattilo, un mercoledì da leoni…

Recupero 6^ giornata

Dattilo-Licata 2-0: 45′ Calafiore, 73′ Terranova.

Recupero 16^ giornata

Rotonda-San Luca 0-1: 94′ Leveque.

Classifica

59 ACR Messina

53 Gelbison

52 FC Messina*

44 Acireale**

41 San Luca**

39 Dattilo*

38 Biancavilla (-1)

38 Rotonda**

33 Santa Maria Cilento*

32 Licata****

31 Paternò

31 Troina*

30 Castrovillari

30 Cittanovese*

28 Sant’Agata

27 Rende

23 Marina di Ragusa

15 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno