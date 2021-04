Serie B, data e ora del recupero Empoli-Chievo

Lo scorso 5 aprile il rinvio per via delle molteplici positività al covid all’interno del club toscano (25), qualche giorno addietro l’annuncio della regolare disputa della gara ed oggi la comunicazione di data e ora. Sono gli step che hanno coinvolto la sfida tra Empoli e Chievo Verona, per la quale la Lega B ha disposto il recupero nella giornata di martedì 27 aprile alle ore 16 (quattro giorni prima della ripresa totale del campionato cadetto, fissata all’1 maggio).

Valevole per la 32^ giornata (13^ di ritorno), l’incontro del ”Castellani” avrà una valenza notevole per entrambe le squadre, che ad oggi si trovano rispettivamente al 1° e all’8° posto. Gli azzurri per portare a 9 punti il vantaggio sulla terza della classe (in ottica promozione), i gialloblu per difendere l’ultimo posto disponibile per l’accesso ai play-off, pronto ad essere preso d’assalto dalle inseguitrici.

Tra queste, in primis vi è la Reggina, la quale dovrà sperare in un passo falso dei clivensi (tradotto in una sconfitta) per far si che tra di essi resti soltanto un punto di differenza (due tenendo presente il vantaggio dei veneti negli scontri diretti) a parità di gare disputate.