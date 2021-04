Reggina, allenamento al Granillo: il report

Prosegue il lavoro degli amaranto, intenti ad ottimizzare al meglio l’imprevisto stop della serie B. Loiacono e compagni, quest’oggi hanno lavorato allo stadio Granillo.

Di seguito, il report di reggina1914.it.

Nel pomeriggio odierno la squadra si è ritrovata presso lo stadio Oreste Granillo per sostenere la seduta di allenamento. Divisi in due gruppi, i calciatori hanno effettuato degli esercizi di natura atletica, prima di provare alcuni schemi in modalità 11 vs 0.

Per domani è prevista una sessione pomeridiana.