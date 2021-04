Primavera 2, programma e arbitri della 19^ giornata: un reggino per Napoli-V.Entella

Cinque gare in programma: tutte le designazioni arbitrali

Andrà in scena questo sabato il diciannovesimo turno – ottavo del girone di ritorno – del campionato Primavera 2. La Reggina di mister Falsini si fermerà a causa di una positività al covid all’interno del gruppo squadra, unico rinvio di giornata. Le calabresi Crotone e Cosenza se la vedranno rispettivamente con Pescara (in casa) e Spezia (in trasferta), mentre il fanalino di coda Salernitana ospiterà il Pisa. Il Benevento sarà di scena a Frosinone e l’Entella a Napoli, dove arbitrerà il reggino Luigi Catanoso.

Il programma e gli arbitri della 19^ giornata (date e orari)

CROTONE – PESCARA 24/04/2021 15.00 Stadio Baffa – Cotronei (KR)

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Emanuele Bocca di Caserta e Amedeo Fine di Battipaglia

FROSINONE – BENEVENTO 24/04/2021 12.00 Centro Sportivo – Ferentino (FR)

Arbitro: William Villa di Rimini

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Lorenzo Giuggioli di Grosseto

NAPOLI – V. ENTELLA 24/04/2021 14.30 C.S. Piccolo – Cercola (NA)

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Fabio Mattia Festa di Avellino e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore

REGGINA – LECCE rinviata a data da destinarsi

SALERNITANA – PISA 24/04/2021 11.00 Stadio Volpe – Salerno

Arbitro: Daniele Rutella di Enna

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Giacomo Monaco di Termoli

SPEZIA – COSENZA 24/04/2021 11.00 Intels Training Center Ferdeghini – La Spezia

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Lorenzo D’Ilario di Tivoli