Primavera 2, i risultati dei recuperi e la nuova classifica

In attesa della 19^ giornata di campionato, ecco come cambia la classifica in funzione dei risultati dei due recuperi

Nei pomeriggi di ieri ed oggi sono andati in scena i due recuperi della 14^ giornata del girone B del campionato Primavera 2. In terra ligure si è giocato il derby tra Entella e Spezia, che ha visto i padroni di casa battere gli ‘aquilotti’ per una rete a zero. Successo esterno, invece, per la capolista Pescara, che fresca della vittoria sulla Reggina (4-0) ha vinto per 2-1 sul campo del Frosinone.

RECUPERI 14^ GIORNATA

Virtus Entella-Spezia 1-0 (giocata il 20/04/2021)

Frosinone-Pescara 1-2 (giocata il 21/04/2021)

CLASSIFICA

Pescara 37***

Lecce 34*

Virtus Entella 31*

Spezia 25***

Napoli 25***

Benevento 21**

Crotone 21***

Cosenza 17****

Frosinone 16***

Pisa 15*

Reggina 13*

Salernitana 6 ***

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno