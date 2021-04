Ex amaranto, Novellino: “Cosenza, mi sarebbe piaciuto…”

La giornata di ieri avrebbe dovuto sancire il suo ritorno in panchina, ma alla fine il Cosenza ha deciso di confermare Occhiuzzi. Ai microfoni di tuttomercatoweb, Walter Novellino ha detto la sua sul mancato arrivo alla corte dei rossoblù.

“Mi sarebbe piaciuto allenare in una piazza importante come Cosenza. Non c’è stata l’opportunità- si legge- ma sono felice che sia rimasto un tecnico giovane come Occhiuzzi che l’anno scorso ha fatto bene conquistando la salvezza. Mi sarebbe piaciuto tornare in gioco perchè volevo dimostrare di essere ancora vivo e che la voglia è la stessa di sempre. Non è stato così e mi dispiace. L’unica cosa che non mi è affatto piaciuta è aver letto che alcuni dirigenti non mi reputano più all’altezza. Al di là dell’età, che non conta, sono sempre aggiornato e sul pezzo”.