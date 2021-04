Cittanovese, Infantino: “Il nostro campionato inizia adesso”

Domenica a Vallo della Lucania la Cittanovese ha accarezzato la possibilità di portare a casa un risultato positivo contro la Gelbison, seconda forza del campionato di Serie D, dopo aver già bloccato nel turno precedente il Messina FC. Il vantaggio firmato da Viola non è bastato, i locali sono riusciti a ribaltare il punteggio, lasciando i giallorossi in zona playout.

Attraverso i profili social del club pianigiano, il tecnico Pietro Infantino ha espresso il proprio pensiero commentando il match: “Siamo tornati a casa con una sconfitta ma la squadra sta continuando a crescere; era una partita contro un avversario difficile, la classifica non mente, eppure i miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione. La Gelbison in fase offensiva ha elementi capaci di creare da soli le occasioni e finalizzarle, gente di categoria superiore. Abbiamo fatto una partita tosta, quello che volevo era capire di poter contare su tutti gli elementi; siamo andati in campo con ben otto under, anche se in Serie D l’età conta relativamente, conta che il calciatore abbia qualità e concentrazione. Ho preferito puntare su ragazzi con meno minuti giocati e un po’ più di gamba, in grado di attaccare gli spazi e chiudersi velocemente. Per noi è stato un ciclo terribile, avevamo messo in preventivo qualche sconfitta ma non abbiamo mai fatto brutte figure giocandocela alla pari. Dalla prossima inizierà il nostro campionato, avremo tutti scontri diretti; lì dovremo dimostrare questo stato di forma, con la qualità che abbiamo possiamo far vedere di non meritare questa classifica.”

Un rush finale in arrivo con tanti scontri diretti dal grande peso specifico, ma mister Infantino ha ben chiara la situazione e sa cosa occorre per portare la Cittanovese all’agognata salvezza: “In questo momento deve giocare chi sta bene fisicamente, in questa fase la corsa è tutto, serve freschezza per non commettere errori che possono costare cari, come ad Acireale e a San Luca. In fase difensiva siamo cresciuti molto, il reparto sta svolgendo un ottimo lavoro nonostante la giovane età di alcuni difensori; i ragazzi stanno dimostrando qualità e compattezza, alcuni di questi non c’erano nella mia prima esperienza, stanno dando grandi risposte e possono fare un grande finale di stagione. C’è spazio per tutti quelli che dimostrano serietà e attaccamento alla maglia, in campo si va comunque in undici. Affronteremo adesso altre difficoltà avendo a che fare con nostre avversarie dirette e il risultato avrà un peso differente, può dare una sterzata alla classifica. Cominciamo contro un Troina che viene da un ottimo momento di forma, battuto a San Luca dopo molti risultati utili. Abbiamo adesso molte più certezze.”