Serie B, i para-rigori: Nicolas al 3° posto, in classifica anche Plizzari. Comanda Falcone

Nel mondo del calcio, il ruolo dell’estremo difensore è da sempre considerato fondamentale per gli equilibri tattici della squadra e le dinamiche di un match, e avere fra i pali un numero uno particolarmente abile nel neutralizzare i rigoristi dagli undici metri può rappresentare un valore aggiunto nell’economia di una gara e di un campionato.

Relativamente alla Serie B 2020/2021, a guidare questa speciale graduatoria è Wladimiro Falcone, estremo difensore del Cosenza in prestito dalla Samp. Il talento classe ’97, con 4 rigori parati su 9 (uno è quello calciato da Denis, nel derby di andata), è momentaneamente ottavo nella classifica tra i 10 migliori portieri in Europa per numero di penalty neutralizzati, dietro nientemeno che al numero uno del Liverpool Alisson.

Dietro di lui Etrit Berisha (Spal) con 3 rigori parati su 5 tentativi, seguito da Gabriel del Lecce (2 rigori su 3). Anche nel caso di Berisham si registra un rigore parato a Denis, nel corso di Reggina-Spal. Terzo posto a pari merito per il portiere amaranto Nicolas Andrade, arrivato in riva allo Stretto a gennaio e autore fin qui di un girone di ritorno importante, per numeri e prestazioni: 2 i penalty parati rispettivamente contro Salernitana e Vicenza, con il brasiliano che in occasione della gara contro il Cosenza era andato vicino a neutralizzare dal dischetto anche Carretta. Quarto e quinto posto per Fiorillo del Pescara (2 rigori su 4) e per il finlandese Joronen del Brescia (2 su 5).

A completare questa classifica troviamo Perina, Volpe, Kastrati, Sarr, Semper, Gori, Bardi, Pomini, Leali, Brignoli e Grandi, tutti a quota 1. Menzione d’onore per l’attuale secondo portiere amaranto Plizzari, abile nel neutralizzare il rigore di Boateng contro il Monza e fortunato in occasione del match interno contro il Pescara, con Galano che in quella occasione colpì il palo.

Santo Romeo