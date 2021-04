Serie B, dietrofront Cosenza: Occhiuzzi resta, niente Novellino

Sembrava solo una formalità, il passaggio di Walter Novellino sulla panchina del Cosenza. Il tecnico di origini campane avrebbe dovuto dirigere oggi il suo primo allenamento, per poi debuttare sulla panchina rossoblù sabato 1 maggio, nella sfida-salvezza contro il Pescara.

Niente di tutto questo. Il presidente Guarascio ci ha ripensato decidendo di confermare Roberto Occhiuzzi.

“Il Presidente Guarascio resta arroccato sulle proprie posizioni-si legge sull’edizione online di Gazzetta del Sud-. Quali? Temporeggiare, sempre e comunque. E così, anche la pista Novellino, caldissima (rovente) appena qualche ora fa, si è di colpo raffreddata fino a diventare gelida e a dissolversi nell’aria. Perché? Semplice, perché il presidente del Cosenza si è preso altro tempo per pensare. Decidere di… non decidere. Un qualcosa di già visto in riva al Crati. Ma il motivo è ben preciso. Guarascio vorrebbe fare approdare fino in fondo la barca allestita dal duo Trinchera-Occhiuzzi senza voler offrire alibi a nessuno. E dunque, perché assumersi la responsabilità di cambiare, nonostante i suoi più stretti consiglieri, da giorni, bussino alla sua porta proponendo nomi e soluzioni?”.