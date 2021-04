San Luca, 180′ per candidarsi ufficialmente al “sogno” playoff

Domani trasferta in casa del Rotonda, domenica in casa contro il Dattilo: per la squadra di Cozza due scontri diretto per il 5° posto

Il campionato di Serie D si ferma per una domenica, così da poter dare spazio ai tanti recuperi che coinvolgeranno, tra le altre, il San Luca, già pronto per andare in campo domani, in casa del Rotonda, nella sfida della 16^ giornata rinviata a febbraio.

Sarà questo un vero e proprio scontro diretto per il quinto posto, dato che entrambe le formazioni sono appaiate a quota 38 punti, ambedue con 3 incontri da recuperare. Il successo di domenica in rimonta sul Troina, grazie al penalty trasformato dal solito Carbone e alla doppietta di un ritrovato Carella, consente alla squadra di Cozza di proiettarsi al match in terra lucana con una grande carica emotiva e una giustificata fiducia nei propri mezzi.

Domenica 25 il San Luca tornerà in campo e sarà un altro scontro con una squadra che può ambire a sua volta ai playoff: il Dattilo. La compagine siciliana, attualmente a -2 dagli aspromontani, recupererà domani l’incontro con il Licata, e in caso di risultato positivo, la sfida del weekend al “Corrado Alvaro” assumerà a tutti gli effetti i connotati dello scontro diretto.

Per Cozza e i suoi in arrivo 180′ nei quali ci saranno in palio punti pesanti per continuare ad inseguire quel sogno chiamato playoff, un sogno alla portata per questa matricola terribile che non ha alcuna intenzione di fermarsi.