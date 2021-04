Statistiche Reggina: Crisetig il calciatore più impiegato, Bianchi quello più presente

La mini-sosta imposta dalla decisione della Lega Serie B fino al 1° Maggio permette di analizzare quello che è stato fino ad oggi il cammino della Reggina e le statistiche amaranto nella stagione 2020-2021. Al netto delle 34 partite giocate e delle 4 ancora da disputare, il resoconto per gli amaranto è decisamente positivo: 9°posto in classifica, 47 punti collezionati, con una salvezza ormai ampiamente conquistata ed i play-off a poco distanti.

Relativamente alle statistiche dei protagonisti amaranto, sono trentacinque i giocatori fin qui utilizzati da Toscano prima e Baroni poi: con 33 presenze (di cui 24 da titolare) è Nicolò Bianchi lo stacanovista per eccellenza tra le fila della Reggina in questa stagione. Oltre al centrocampista comense, i giocatori ad aver collezionato il maggior numero di presenze sono Crisetig (31), Di Chiara (30) e Loiacono (29). Seguono a quota 27 Thiago Cionek e Michael Folorunsho, quest’ultimo rientrato recentemente tra i convocabili dopo aver smaltito alcune noie muscolari. Anche se quasi sempre da subentrati, numeri decisamente positivi anche per Nicola Bellomo (27presenze) e l’eterno German Denis (26). Tra i giocatori arrivati nel mercato di gennaio è il portiere Nicolas il più utilizzato con 17 presenze, seguito da Montalto (14), Crimi (13), Edera (13) e Lakicevic (10).

Con 2.543′ minuti giocati a detenere il primato di questa speciale classifica è ancora una volta Lorenzo Crisetig. Dietro di lui Di Chiara 2.402′, Cionek 2.259 e Bianchi 2.109’. In crescita il minutaggio nelle ultime uscite per Stavropoulos e Mario Situm, arrivati rispettivamente a 1.457′ e 1.296′, mentre sono nettamente calo i minuti di Jeremy Menez rispetto ad inizio stagione (979’). Ottimi numeri anche per Delprato (2.077’), Bellomo (1.532’) e Nicolas (1.485’).

Santo Romeo