Reggina, occhio ai gialli: l’elenco dei diffidati in vista della ripresa del campionato

Anche Adriano Montalto esce dall’elenco dei calciatori in diffida ed entra in quello degli squalificati, dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo della stagione nel corso del match tra Reggina e Reggiana.

Scende dunque a cinque, il numero dei giocatori amaranto in diffida. L’elenco attuale è composto da Michael Folorunsho, Enrico Delprato, Marco Rossi, Rigoberto Rivas e Gianluca Di Chiara.

Tutti i calciatori in questione, alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno: in caso di cartellino giallo contro la Cremonese dunque, salterebbero il successivo impegno, che vedrà la compagine dello Stretto affrontare l’Ascoli al Granillo. Ad onor di cronaca, ricordiamo come sempre che Marco Rossi non sta rientrando da parecchio tempo nella lista dei convocati, in quanto fuori dal progetto tecnico.