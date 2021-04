Reggina, anche oggi squadra in campo al Sant’Agata divisa in due gruppi

La Reggina, in attesa dell’esito dei tamponi dopo il caso di positività registrato nel gruppo squadra domenica, prosegue gli allenamenti, nonostante la sosta del campionato di serie B che ripartirà giorno 1 maggio. Questo il report della Reggina: “La squadra questo pomeriggio si è ritrovata sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Mister Baroni e il suo staff hanno diviso i calciatori in due gruppi che, in orari differenti, hanno sostenuto una seduta improntata sulla parte atletica e forza. Per domani è prevista una sessione di allenamento pomeridiana”.