Qui Cremonese: oggi riposo, da domani inizia la preparazione per la “Reggina”.

La Cremonese, prossima avversaria della Reggina al ritorno in campo sabato 1 maggio, vista la sosta ha deciso oggi di “riposarsi”. Dopo la seduta di allenamento di ieri, infatti, i lombardi si ritroveranno nuovamente in campo domani alle ore 11 al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per iniziare la preparazione del match contro gli amaranto che si disputerà allo stadio Zini. Nelle fila degli uomini di Pecchia mancherà sicuramente Strizzolo, squalificato dal Giudice Sportivo (così come Montalto nella squadra di Baroni).