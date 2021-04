Eccellenza: i derby reggini, i bomber “di scorta” e le panchine lunghe

I primi 180′ del mini-torneo di Eccellenza hanno già raccontato molto, regalando emozioni, sorprese e colpi di scena. Sono già andati in archivio due dei tre derby reggini, con il terzo che avrà luogo domenica a Croce Valanidi tra Reggiomediterranea e Locri.

Sembrava potesse essere questo un confronto tra due squadre a punteggio pieno, non fosse stato per la magia di Umbaca che proprio all’ultimo istante di recupero ha negato il successo al Cavallo Alato. Dunque, nel derby tutto amaranto, oltre che reggino, sarà la Reggiomediterranea la squadra “da battere”, forte delle sue due vittorie e unica formazione ancora a punteggio pieno. Una cosa che accomuna le squadre di Misiti e Caridi è l’aver vinto contro la Palmese, in entrambi i casi di misura.

Prima il Locri, poi la Reggiomediterranea, hanno dovuto fare i conti con una squadra, quella neroverde, che si è dimostrata tutt’altro che facile da battere, arcigna e spigolosa, con una linea mediana che racchiude qualità, esperienza, astuzia e un carisma da serie superiore. A Sapone, Guerrisi e Libri si è inoltre aggiunto Condemi, che scalpita per debuttare. Il punto debole della Palmese, fino a questo momento, è stato il reparto offensivo, dove pesa l’assenza di una prima punta di ruolo; encomiabile l’impegno di Gatto in una posizione non sua. L’ingaggio del brasiliano Borges potrebbe sopperire a tale mancanza.

Palmese uscita sconfitta di misura in entrambi i match giocati: ad accomunare le vittorie di Reggiomediterranea e Locri il risultato, 1-0, maturato in entrambi i casi intorno alla mezzora della ripresa e firmato da due subentrati. A riprova dell’importanza di possedere un reparto offensivo folto, in grado di fare la differenza e colpire l’avversario in qualunque momento, a decidere i derby ci ha pensato prima Martinez, uno dei componenti di un attacco che vanta bomber del calibro di Zampaglione, Ciccone e Catania, poi Stefanazzi, subentrato all’infortunato Padin senza farlo rimpiangere, finalizzando una ripartenza orchestrata da Puntoriere e Lancioni, entrati a loro volta per Trepat e Semenzin. Le “panchine lunghe” hanno deciso i primi due derby reggini: un segnale da non sottovalutare in vista di Reggiomediterranea-Locri, un invito per chi non partirà tra i titolari a mantenere alta la concentrazione, poiché qualunque momento può essere quello giusto per andare in campo e dare una sterzata decisiva alla partita.